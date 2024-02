“Grande Fratello”, chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione

Questa sera, 19 febbraio appuntamento con il Grande Fratello. Tantissimi gli argomenti da trattare, come l’uscita di fretta di Mirko Brunetti, senza avergli dato la possibilità di salutare la sua Perla e il resto degli inquilini. Giuseppe Garibaldi farà il suo ingresso in casa dopo la settimana passata fuori per i recenti malori che lo hanno colpito. Scopriremo poi, chi tra Grecia, Beatrice e Sergio, affiancherà Stefano alle nomination per l’eliminazione nella puntata di venerdì, oltre ai nominati da gruppo. I sondaggi sarebbero chiari, vediamo chi potrebbe essere il prossimo candidato.

Leggi anche: “Grande Fratello”, Anita spoilera la scaletta della puntata e chi è a rischio

Leggi anche: “Grande Fratello”, i concorrenti svelano la data di fine del programma «Ce l’hanno detto gli autori»

Il rientro di Giuseppe Garibaldi

Settimana scorsa Giuseppe si è sentito di nuovo male ed è stato costretto ad uscire dalla casa per tenerlo sotto controllo. Da tempo, il pubblico aveva notato il bidello calabrese particolarmente sciupato e con uno stato di malessere. Qualcuno dopo la sua recente uscita ha chiesto che al gieffino non fosse data la possibilità di rientrare per dare importanza allo suo stato di salute. Questa sera, però, Garibaldi è pronto a riabbracciare i suoi amici e tentare di conquistare la vittoria. Pare comunque, che il vero motivo che porti così tanto scompiglio nella vita di Giuseppe sia un forte stato di stress. Speriamo che questa settimana fuori e in compagnia della sua famiglia abbia aiutato il gieffino a riprendersi. (continua dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, i gieffini con Beatrice Luzzi: svelata la «strategia del branco»

Chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione

Nel corso della puntata di stasera il primo blocco sarà sicuramente dedicato a Mirko e Perla. I ragazzi hanno avuto modo di passare del tempo insieme e chiarire cosa vogliono l’uno dall’altro dopo l’entrata come ospite dell’ex gieffino. Domenica, però, Mirko è stato chiamato in confessionale ed ha abbandonato la casa senza salutare nè Perla nè nessun altro. Ha però scritto una lettera alla sua ex ragazza:

“Perlì non sapevo che non sarei tornato, e stavolta ti scrivo io con le lacrime agli occhi. Distaccandoci così ho capito che la razionalità non ci porta da nessuna parte e che ho ancora bisogno di passare del tempo con te“. Parole e fatti che non coincidono con le immagini che sono state mandate in onda in questi giorni sulla coppia. Stasera avremo sicuramente modo di capire cosa sta succedendo. Nel corso della puntata poi, scopriremo chi sarà il candidato alla prossima eliminazione insieme a Stefano. In nomination sono finiti Beatrice, Grecia e Sergio. Secondo i sondaggi, ad avere la peggio sembrerebbe essere inaspettatamente Grecia, che ha ricevuto solo il 19% dei voti del pubblico. Manca ancora qualche ora alla chiusura del teelvoto e qualcisa potrebbe ancora cambiare.