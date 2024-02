“Grande Fratello”, brutte notizie per Beatrice: chi va al televoto

La puntata di ieri del Grande Fratello si è aperta con l’eliminazione di Vittorio di lunedì scorso. A Beatrice è stata attribuita la colpa della sua uscita, dopo che lei lo aveva allontanato nell’ultima settimana. Vittorio ha avuto modo di rientrare in casa ed incontrare prima lei e poi Greta. L’ormai ex gieffino ha chiarito che la colpa non è stata tutta di Beatrice, ma sua dato che non è una persona a cui piace litigare e prendere per forza una posizione. Finito questo blocco Mirko è entrato in casa come ospite, Anita ha rincontrato il suo fidanzato Edoardo, Paolo ha finalmente tagliato i capelli e in studio Rebecca ha rivelato uno scoop su Monia La Ferrera ed il fratello di Greta Rossetti. Come ultimo blocco, sempre, poco prima di chiudere, le nomination. Ecco chi rischia l’eliminazione nella puntata di lunedì prossimo.

Le nomination

A fine puntata Mirko è rientrato in casa ed ha potuto riabbracciare tutti gli inquilini. Nonostante sia solo un ospite ed il suo compito è quello di stare accanto a Perla e chiarire una volta per tutte il loro rapporto, il ragazzo di Rieti non ha perso tempo ed ha bacchetto alcuni dei suoi vecchi amici, compresa Perla: ha consigliato loro di vivere più serenamente e non accanirsi contro Beatrice. Successivamente è andato da quest’ultima e l’ha abbracciata ribadendo di essere li per aiutarla. Beatrice che era in nomination per il preferito con Marco e Stefano, ha guadagnato il 47%dei voti del pubblico. Subito dopo Marco con il 43% e per ultimo Stefano, con solo il 10% dei voti. Dunque ecco il primo candidato all’eliminazione della prossima puntata. A fine serata, poi, ci sono state le altre nomination da parte dei concorrenti (continua dopo il video)

Chi è finito al televoto

Il momento delle nomination è arrivato. Il metodo è quello delle piramidi. Tutti i ragazzi ad uno ad uno hanno fatto il nome di uno degli abitanti della casa e alla fine in nomination vanno Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi, Grecia Colmenares e il già nominato per il pubblico Stefano Miele. Non è difficile fare un pronostico su chi si salverà e chi no. Appuntamento a lunedì 19 per scoprire chi abbandonerà la casa del Grande Fratello.