“Grande Fratello”, Beatrice vuole lasciare la casa: interviene Fiordaliso

Beatrice Luzzi è una delle veterane di questa edizione del Grande Fratello e dopo oltre quattro mesi di permanenza nella Casa, inizia ad accusare un pò di stanchezza. L’attrice è tra le preferite di questa edizione e in molti la vedono come la vincitrice. Pare però, che la Luzzi alla finale potrebbe non arrivarci poiché sarebbe intenzionata a non rinnovare il contratto che dovrebbe scadere il 29 gennaio. L’attrice sarebbe stanca di combattere contro il resto della Casa che l’ha presa di mira dall’inizio del reality. A provare a farla ragionare ci ha pensato Fiordaliso.

Beatrice vuole lasciare la casa

Non solo nemici però, per Beatrice, all’interno della Casa. Fiordaliso è una delle poche concorrenti con la quale l’attrice ha instaurato un rapporto di amicizia. Le due donne parlano e si confrontano su vari argomenti e la cantante ha più volte dimostrato di tenere a Beatrice, soprattuto nel periodo in cui quest’ultima è uscita per affrontare il lutto del padre. Questa mattina, le due amiche erano nella “postazione lavello” e Fiordaliso ha voluto incoraggiare e motivare l’attrice a restare: “Ti voglio dire solo questo, che i tuoi figli ci rimarrebbero molto male. Basta, ho già finito”. Quindi, Beatrice ha risposto: “Vorrei avere questa sicurezza che hai tu…”. (continua dopo il video)

Fiorda non vuole che Bea non rinnovi il contratto in scadenza con il GF.



Bea non firmare!!

Lo facciamo da fuori il nostro gf..a festeggiare il declino in qualità e ascolti.. dopo la tua uscita!! #grandefratello pic.twitter.com/R8JkPiFZVr — sara primavera (@saraprimaveraa) January 25, 2024

Lo scontro con Perla

Il confronto tra Beatrice Luzzi e Fiordaliso si è concluso con un abbraccio tra le due. “Lo sai che io ti voglio molto bene, davvero e che ti stimo tanto”, ha aggiunto la cantante. Ora, i telespettatori si chiedono cosa deciderà di fare l’attrice che, secondo molti, è regina e vincitrice morale di questa edizione.

Nel corso della puntata di lunedì un duro scontro è stato affrontato da Beatrice e Perla. Le due gieffine si sono accusate a vicenda. “Con Perla è cominciato per gioco parlando di lei come della signora del resort e la cosa faceva anche ridere-, raccontava la Luzzi, “fin quando non mi sono accorta che dà per scontato che gli altri siano al suo servizio. (…) Effettivamente fa molto poco e quello che fa lo fa un po’ per finta. (…) Sono stupidaggini eh, per carità! È abituata a occuparsi delle cose sue. (…) Sei un’individualista, su. Lo dicono anche gli amici tuoi“. A sua volta Perla si è messa sulla difensiva e ha dichiarato che non le interessa vincere ed è dentro la casa più spiata d’Italia per “crescere e migliorare“. Fatto sta che sono poche le persone con cui Beatrice non abbia discusso, ma bisogna anche ammettere che la miccia viene spesso accesa da lei.