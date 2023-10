“Grande Fratello”, Beatrice Luzzi e Garibaldi: la confessione è inaspettata

Beatrice Giuseppe “Grande Fratello”. Nella casa del “Grande Fratello” tiene banco la liason tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due potrebbero essere a tutti gli effetti la prima coppia di questa nuova edizione, ma la loro non può essere ancora definita una vera e propria storia d’amore. I due, infatti, si sono scambiati baci molto appassionati, ma in questi giorni hanno avviato un lungo ed estenuante tira e molla. Nel frattempo è arrivata una confessione inaspettata. (Continua…)

“Grande Fratello”, la storia tra Beatrice e Giuseppe

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono la prima coppia di questa nuova edizione del “Grande Fratello”. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato ed invece la passione è scoppiata proprio tra loro due. Beatrice e Giuseppe nella casa più spiata d’Italia si sono scambiati baci ed effusioni, ma non possono essere ancora definiti fidanzati. La loro conoscenza, infatti, è segnata da tira e molla continui. Beatrice, in particolare, pensa che Giuseppe sia un “piacione” e che ci sarebbe stato con chiunque avesse mostrato un interesse nei suoi confronti. Le parole di Beatrice ovviamente hanno ferito Giuseppe, che per un po’ si è allontanato da lei. (Continua…)

Il confronto tra i due

Beatrice, come dicevamo, nella casa del “Grande Fratello” ha avanzato forti perplessità nei confronti di Giuseppe. La gieffina pensa che il coinquilino stia giocando con lei e l’avrebbe fatto con chiunque avesse mostrato interesse nei suoi confronti. Garibaldi è fortemente risentito dalle parole della sua coinquilina e in un confronto avuto proprio con lei ha dichiarato: “Mi hai detto le cose in modo molto brutto. Tu mi hai chiesto se provavo qualcosa prima per te. Io ti ho detto no, perché mai e poi mai avrei pensato. Ti ho detto la verità e tu hai detto che sono facilone. Io di dignità e umiltà ne ho da vendere”. (Continua…)

La confessione inaspettata

L’attrice poi si è lasciata andare ad una confessione inaspettata. Parlando con il suo coinquilino, infatti, Beatrice ha dichiarato: “Anche oggi sei stato un passo indietro. Non ho molto da dirti. Non posso chiederti di fare cose che non ti vengono di fare. Non posso chiederti niente. Non sono sicura che possiamo continuare. Perché? Perché non posso scherzare”. La storia d’amore tra i due inquilini della casa più spiata d’Italia, dunque, sembra non avere futuro.