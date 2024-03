Gli ultimi giorni nella casa del “Grande Fratello” hanno visto protagonista Anita Olivieri. La concorrente del reality show ha chiuso la sua storia d’amore con l’ex fidanzato Edoardo ed ha iniziato una conoscenza nella casa con Alessio Falsone. Nelle ultime ore, la gieffina si è lasciata andare a delle confessioni veramente scottanti sull’ex compagno. Le parole di Anita hanno lasciato tutti a bocca aperta. (Continua…)

“Grande Fratello”, Anita “mollata” dall’ex fidanzato Edoardo

In una delle ultime puntate del “Grande Fratello”, la concorrente Anita Olivieri è stata “mollata” dal suo ex fidanzato Edoardo. Il suo comportamento all’interno della casa più spiata d’Italia pare non sia piaciuto al ragazzo, che in puntata ha avuto l’opportunità di chiamarla ma non l’ha fatto, mettendo un punto definitivo alla loro storia d’amore. Anita, però, sembrava non aspettasse altro, visto che dopo poche ore si è lanciata tra le braccia di Alessio Falsone. Nelle ultime ore, inoltre, Anita si è lasciata andare anche ad alcune confessioni nei confronti del suo ex compagno. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)