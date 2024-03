“Grande Fratello”, Alessio manda in crisi una coinquilina: di chi si tratta

Entrato da poco nel cast del Grande Fratello, Alessio ha già creato alcune dinamiche interessanti all’interno della casa. Divertente ed esuberante con gli inquilini, durante la puntata di mercoledì 28 febbraio 2024, Alfonso Signorini ha mostrato un nuovo lato di Alessio. È venuto infatti a trovarlo il padre Mimmo, che lui venera profondamente. La sua devozione verso i suoi genitori e il rispetto e l’amore mostrati nei loro confronti durante l’ultima puntata hanno commosso tutti e ora Alessio sta diventando un personaggio molto amato sia nella casa che fuori. Inoltre, il ragazzo avrebbe fatto colpo su una gieffina, come lei stessa ha ammesso. (Continua dopo le foto)

Cos’è successo durante la puntata

Proprio come ha detto Alfonso Signorini nella scorsa puntata, Alessio rischia di mettere in difficoltà non una, ma due coppie. Alessio infatti sembra avere un certo feeling con due ragazze: da una parte Perla, dall’altra Anita. Entrambe però sono fidanzate: Perla si ricongiungerà con Mirko dopo il programma, mentre Anita riprenderà a frequentare il suo ex fidanzato Edoardo, che l’aspetta fuori. Alessio sembra lusingato dalle attenzioni ricevute in puntata. Con Perla però, ha precisato che c’è solo una bella amicizia, mentre pare preso da Anita. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Anita confessa che Alessio le piace: le sue parole

La gieffina romana ha confidato a Rosy e Massimiliano di essere in difficoltà perché Alessio Falsone le piace. “Il problema è che lui è un martello pneumatico e mi mette in difficoltà. Io raramente nella vita sono così in difficoltà da non rispondere. Ed è un problema e lui lo sa. Sono in imbarazzo e mi rode troppo perché di solito sono io che faccio così e che sono nella sua posizione. Quando mi piace qualcuno faccio così, martello e non smetto, metto in difficoltà. Mentre con lui è il contrario, mi massacra”, ha rivelato Anita. Ma Edoardo? I due si sono trovati fuori prima che lei entrasse nella casa, dopo un periodo di separazione. Anita sembra voglia dal funzionare le cose con l’ex, ma ora non sarebbe più tanto convinta. “Con Edo la situazione è quella che è, io prima di entrare non ero fidanzata. Ci sono stata insieme dieci anni, ma eravamo in pausa ora. Non gli ho promesso nulla. Quindi se voglio io posso fare quello che voglio”, ha detto la ragazza per poi ammettere che Alessio le piace. (Continua dopo le foto)

La confessione di Anita su Alessio

“Il punto è che lui mi mette in difficoltà e non so ancora quanto dovrò stare qui dentro. Gli altri non mi interessavano. A me una volta che mi prendi di testa è complicato gestirla. Lui mi martella e mi ha preso. Non mi interessa del fisico, a me interessa la testa. Per me ora è un incubo. Mi ha preso alla testa. Lui mi mette in difficoltà proprio e va oltre. Lui è un paragnosta di livelli alti. Eppure quando è entrato l’ho massacrato e ho detto di tutto. Rosy invece subito ha detto che era il mio tipo”, ha raccontato la ragazza a Rosy e Massimiliano. Fino ad ora Anita non si era mai interessata a nessuno ma adesso sembra essere seriamente in difficoltà. “Ora sono in crisi, quando lui mi parla io non so che fare. Non vorrei essere nei miei panni. Poi lui mi fa una cosa… vabbè te lo dico stanotte. Mi infastidisce passare da imbarazzata e dargli questa soddisfazione. Sono nera contro me stessa. Lui è il mio tipo mentalmente. Fuori da qui non so”, ha detto.