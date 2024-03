“Masterchef Italia”, chi ha vinto la tredicesima edizione

Ieri, giovedì 28 febbraio 2024, è andata in onda la finale della tredicesima edizione di Masterchef Italia. Sono rimasti quattro concorrenti in gara: Michela, Eleonora, Antonio e Sara. Chi ha vinto il programma che vede mettersi in gioco chef amatoriali? A decretarlo i giudici della competizione: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, il concorrente crolla in lacrime dopo il confronto

Leggi anche: “Uomini e Donne”, spunta la foto di Beatriz prima del successo: irriconoscibile

La prima prova

La puntata finale di MasterChef si è aperta con una Mistery Box. I concorrenti hanno dovuto mettersi in gioco e superare le loro debolezze: davanti a loro si sono trovati gli ingredienti che li avevano messi in difficoltà durante il loro percorso. L’obiettivo era rivisitare un piatto che avevano già creato senza successo per i giudici, cercando di riparare agli errori commessi in passato. Ospite speciale lo chef tristellato svizzero Andreas Caminada del ristorante “Schloss Schauenstein”. Lo chef ha aiutato i concorrenti aggiungendo un ingrediente a ciascuna Mistery Box che avrebbe migliorato il piatto. Antonio ha dovuto preparare il Kimchi di cavolo, preparazione fermentata tipica della Corea. Eleonora un confit di limoni, Sara una vinaigrette di Mirin e Michela un’emulsione di aglio nero. Eleonora ha vinto la sfida, mentre gli altri si sono sfidati in un invention test. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Sanremo 2025”, il big della Tv ha rifiutato la conduzione: ecco perché

Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez pizzicati così a Milano

Chi sono i tre finalisti

Andreas Caminada ha portato tre piatti del suo ristorante, uno per ogni sfidante, che avrebbe dovuto riprodurlo prestando attenzione anche ai minimi dettagli. A Sara è stata assegnata la quaglia con barbabietola, Antonio ha dovuto cucinare un salmerino affumicato e cotto con spuma di latticello e olio di erba cipollina, mentre a Michela una lucioperca con gazpacho di jalapeño, peperoni verdi e pomodori verdi. È stata Eleonora ad assegnare ciascun piatto ai suoi rivali. I giudici dopo l’assaggio, hanno scelto di eliminare Sara, che aveva cotto troppo la carne. A gareggiare per il premio finale quindi sono rimasti Eleonora, Antonio e Michela. (Continua dopo le foto)

“Masterchef 13”, vince Eleonora: il suo menù giapponese conquista tutti

I concorrenti della finale, come da tradizione, devono portare un menù intero davanti ai giudici. Antonio ha proposto una serie di piatti ispirati alla Sicilia, sua terra d’origine, fa sapere Il Corriere. Anche Michela ha scelto i suoi piatti forti, con i sapori delle Dolomiti in una lettura da alta cucina. Eleonora ha presentato un percorso ispirato alla cucina tradizionale giapponese, trionfando su tutti: è lei la vincitrice di Masterchef 13.