GP Monza, libere 1: debutto con il "botto" in Mercedes per Antonelli (VIDEO)

F1, GP Monza: il giovane pilota bolognese Andrea Kimi Antonelli ha avuto un debutto difficile perdendo il controllo della sua Mercedes al quinto giro delle prove libere 1. Cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Andrea Kimi Antonelli, debutto al GP Monza

Ha solo 18 anni, ma oggi era pronto per il suo debutto al Gran Premio di Monza al volante della sua Mercedes F1 da mille cavalli. Andrea Kimi Antonelli, giovane e promettente pilota bolognese, è sceso con grandissima emozione sulla pista del circuito lombardo a fianco di giganti come Hamilton, Verstappen e Leclerc. Purtroppo, le cose non sono andate come il pilota e il suo team si aspettavano.

La promettente carriera di Kimi Antonelli in F1

«Ha un futuro luminoso davanti, – aveva detto il padre di Antonelli in una recente intervista – non vedo l’ora di sapere come si evolverà la sua carriera. Guardavo una vecchia foto del 2018, c’era Kimi insieme ad altri bambini con le divise della F1 sulla griglia di partenza proprio davanti alla mia piazzola». Oggi, il 18enne si è misurato con le prime prove libere in attesa dell’annuncio della promozione a titolare per il 2025 al posto di Hamilton. Tuttavia, Antonelli ha vissuto un brutto imprevisto dopo soli 5 giri sul circuito di Monza.

