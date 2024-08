GP Olanda Norris trionfa confermandosi dopo aver conquistato la pole ieri nelle qualifiche. Dopo la prima curva, Max Verstappen ha tenuto dietro il pilota McLaren al semaforo. Norris ha impiegato circa quindici giri per superare Verstappen, davanti a un mare di tifosi orange, e ha conquistato la sua seconda vittoria della stagione (e della carriera), dopo aver trionfato la scorsa primavera a Miami.

Verstappen ha subito la sua prima sconfitta in casa dopo tre vittorie consecutive, chiudendo comunque secondo in modo confortevole, davanti a Charles Leclerc che ha sorprendentemente raggiunto il terzo gradino del podio, resistendo agli attacchi di Oscar Piastri nelle fasi centrali del Gran Premio d’Olanda.

Carlos Sainz, con una guida aggressiva, ha concluso al quinto posto, seguito da Sergio Perez e dalle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Curiosamente, entrambi i piloti Mercedes sono stati chiamati ai box per un pit stop in più rispetto agli altri, una scelta che ha penalizzato soprattutto Russell, che aveva la possibilità di salire sul podio. A completare la zona punti, Pierre Gasly (Alpine) e Fernando Alonso con la Aston Martin hanno chiuso rispettivamente in nona e decima posizione.