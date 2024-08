Home | GP Olanda: pole position per Lando Norris, Leclerc solo sesto

F1 GP Olanda Lando Norris in pole position. Domani alle 15 sarà il pilota della McLaren a a guidare la griglia di partenza nel GP d’Olanda. Norris ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche a Zandvoort, fermando il cronometro a 1’09″673. Nonostante la pioggia che ha influenzato le prove libere, la sessione di qualifica si è svolta su pista asciutta, permettendo all’inglese di superare Max Verstappen (+0.356) e Oscar Piastri (+0.499). Leclerc si è qualificato 6°, mentre Sainz e Hamilton sono stati eliminati in Q2.

Il pubblico olandese era pronto a festeggiare un’altra pole position di Max Verstappen, ma Lando Norris ha rovinato i piani, conquistando il miglior tempo nelle qualifiche (1’09″673) e assicurandosi la partenza in prima fila nel GP d’Olanda. Dietro di lui, il padrone di casa Verstappen si è piazzato secondo con la sua Red Bull (+0.356), seguito dal compagno di squadra di Norris, Oscar Piastri (+0.499). La seconda fila sarà occupata dalla Mercedes di Russell (+0.571), mentre in terza fila partiranno la Red Bull di Perez (+0.743) e la Ferrari di Charles Leclerc (+0.909). Settimo e ottavo posto per l’Aston Martin di Alonso (+0.960) e la Williams di Albon (+0.980). La quinta fila è stata completata dall’altra Aston Martin di Stroll (+1.184) e dall’Alpine di Gasly (+1.304).