GP Olanda Sainz eliminato in Q2. Il weekend della Ferrari a Zandvoort non si sta rivelando semplice. Oltre a un breve momento di speranza alla fine del Q1, la SF-24 non è sembrata mai competitiva per le posizioni di vertice nelle qualifiche sul circuito dei Paesi Bassi. Leclerc è costretto a partire dalla sesta posizione, mentre Sainz deve accontentarsi dell’undicesima dopo l’eliminazione in Q2.

🇳🇱 Descontento con como va el fin de semana. Antes de Quali casi no había rodado con slicks, así que siempre iba a ser difícil. El tráfico en Q2 tampoco ayudó. Pero los puntos son mañana y lo daré todo para remontar.



— Carlos Sainz (@Carlossainz55) August 24, 2024

Il pilota spagnolo è stato certamente penalizzato dal problema al cambio durante le FP2, che lo ha costretto a seguire gran parte della sessione dal box, mentre gli altri piloti raccoglievano dati utili. Sainz condivide questa opinione: “Non è possibile compiere miracoli con il livello attuale in griglia, avendo perso l’unica sessione di prove libere asciutta”, sono state le sue prime parole a Sky Sport. “Ho fatto il possibile per entrare in Q3, ma è mancato qualcosa. Inoltre, questo weekend non siamo molto veloci e ho trovato traffico nel secondo settore, rendendo già difficile raggiungere la Q3”.