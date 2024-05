GP Monaco 2024. Trionfo Ferrari a Montecarlo con Charles Leclerc che, dopo aver ottenuto la pole position, taglia il traguardo per primo davanti a tutti e sale sul gradino più alto del podio. Terzo posto per Sainz. La cura Vasseur funziona e adesso può svoltare la stagione. (Continua…)

GP Monaco 2024, la Ferrari vince con Leclerc: la cura Vasseur funziona

La Ferrari torna a vincere nel Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc, dopo aver conquistato la pole, conduce tutta la gara davanti a tutti, tagliando per primo il traguardo. Nemmeno l’incidente da bandiera rossa distrae il pilota monegasco, che finalmente vince a casa sua. Terzo posto per l’altra Ferrari di Sainz. La Rossa di Maranello sfiora per un soffio la seconda doppietta stagionale. Piastri della McLaren tra Leclerc e Sainz.

La cura Vasseur funziona e gli sviluppi della SF-24 danno ottimi risultati. I piloti e la scuderia sperano che Montecarlo possa rappresentare una svolta per l’intera stagione. Il Gran Premio di Canada potrebbe rappresentare la prova del 9 per la Ferrari.