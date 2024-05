F1, la Ferrari spinge sugli upgrade: 3 nuove ali posteriori

Fred Vasseur non ha dubbi: la Ferrari deve avere un approccio aggressivo nell’affrontare questo mondiale. Pare evidente che chiunque riesca a fare il prossimo passo, in termini di sviluppi, allora potrà dare un’ulteriore scossa e prendere potenzialmente un vantaggio sugli avversari. Gli aggiornamenti della Ferrari a Imola hanno funzionato, ma non sono stati sufficienti per la vittoria. Sono stati programmati altri upgrade: una serie di interventi minori finalizzati ad adeguare la SF-24 alle caratteristiche del tracciato e vedremo già qualcosa il prossimo weekend a Monaco. (Continua dopo le foto)

F1, prossimo upgrade della Ferrari a Monaco: 3 nuove ali posteriori

La Ferrari ha deciso di portare gli aggiornamenti in tre momenti diversi ogni terzo di mondiale, per spalmare il budget di sviluppo concesso dai vincoli di spesa previsti per il 2024 e anche per verificare l’efficacia degli upgrade. Stando alle indiscrezioni filtrate nel paddock del Santerno il prossimo grande step evolutivo sarebbe stato programmato per il GP d’Ungheria in programma il 21 luglio. Non è detto però che si decida di anticipare qualcuno degli aggiornamenti previsti per Budapest già a Silverstone.

Intanto una serie di modifiche minori saranno applicate già a Monaco. La Ferrari ha affrontato le prime sei gare della stagione con una configurazione di ala dietro, pur affrontando piste molto diverse fra di loro. A Monaco oltre all’ala posteriore da massimo carico, ci saranno altre due ali. Basterà a scavalcare Redbull e la McLaren?