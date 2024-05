GP Imola qualifiche Verstappen in pole. Max Verstappen si distingue nelle qualifiche del GP d’Italia a Imola raggiungendo il record di Ayrton Senna per il maggior numero di pole position consecutive: otto di fila e sette su sette dall’inizio del Mondiale. In prima fila accanto a lui c’è Piastri, mentre la McLaren brilla con Norris che si piazza terzo, superando le Ferrari: Leclerc parte dalla quarta posizione e precede Sainz in terza fila. L’altra Red Bull, guidata da Perez, viene eliminata in Q2, mentre Alonso si trova in ultima fila.