GP Imola Max Verstappen trionfa anche in Emilia-Romagna dopo un finale palpitante. Il campione del mondo in carica di F1 torna alla vittoria ma sfiora il secondo ko consecutivo per mano di un eccezionale Lando Norris e una McLaren ancora una volta straordinaria, secondo al traguardo finale.

YES! Had to work hard for it, but super happy to win here today! Grazie Imola 🇮🇹 pic.twitter.com/5xZprqoKOS — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 19, 2024

Dopo aver dominato i due terzi della gara, l’olandese subisce il tentativo forsennato di rimonta del 24enne britannico, che recupera oltre sei secondi in quindici giri e taglia il traguardo a soli sette decimi di distanza dalla Red Bull. La RB20, che non è più imbattibile come all’inizio della stagione, nonostante gli aggiornamenti introdotti sul tracciato alle rive del Santerno.