GP Brasile qualifiche in condizioni climatiche difficili a Interlagos, dopo l’annullamento e rinvio di ieri sera. Pole per Max Verstappen in Q1 che dovrà però scontare la penalità di 5 posizioni in griglia di partenza, secondo Albon e terzo Russell. Lando Norris si è salvato per una questione di secondi e chiude solo al 15esimo posto. Hamilton, Bearman, Colapinto, Hulkenberg e Zhou restano fuori.

Ferrari in difficoltà sulla pista bagnata di Interlagos: settimo Charles Leclerc e undicesimo Carlos Sainz. Le Q2 iniziano con condizioni in miglioramento e la pista che si sta asciugando.

12:12 – Bandiera rossa, Carlos Sainz è finito in barriera con la sua Ferrari. Al momento conduce Piastri, davanti a Russell e Stroll.

12:26 – Leclerc si porta in terza posizione dietro ad Alonso e Piastri, scavalcando Norris che però è in miglioramento. Al momento fuori le due Red Bull! Bandiera rossa a due minuti dalla fine, finirà così il Q2, con entrambe le Red Bull eliminate!!!

12:35 – Fuori dunque in Q2 Verstappen, Perez e Sainz. Addirittura il leader del Mondiale partirà 17° per la retrocessione in griglia dovuta al cambio del motore, l’olandese è una furia. Gli altri eliminati sono Bottas (11°) e Gasly (15°). Iniziate le Q3.

12:42 – Fernando Alonso nel muro, bandiera rossa a 6:59 dal termine. Norris in pole provvisoria davanti ad Albon e Piastri! 1:24.158 il tempo del britannico, in mezzo alle McLaren a sorpresa la Williams del thailandese. Leclerc scende in sesta posizione.

12:55 – Riparte il Q3. 6:59 alla fine per decidere chi andrà in pole position: per il momento il meteo regge, ma la pista rimane bagnata.

12:58 – Di nuovo bandiera rossa, brutto incidente per Albon: macchina disintegrata, tutto ok per il pilota della Williams.

13:04 – Riparte la Q3.

Leggi anche: