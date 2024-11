GP Brasile, pioggia battente a Interlagos: qualifiche rinviate a domani

GP Brasile qualifiche rinviate, la decisione della FIA. Le condizioni meteo non danno tregua a Interlagos: la pioggia battente ha costretto gli organizzatori a posticipare le qualifiche del GP del Brasile, in un weekend già reso complicato dai cambiamenti tecnici e dalle penalità in griglia. L’obiettivo è quello di riprendere le qualifiche dopo la Sprint Race. Max Verstappen, già penalizzato di cinque posizioni per la sostituzione della Power Unit, è costretto a fare i conti anche con una penalità ulteriore a seguito della Sprint Race, aggiungendo così ulteriori sfide alla sua corsa al titolo.

The Qualifying for the São Paulo Grand Prix is postponed.



The decision was taken due to the lack of visibility caused by the level of rain we have experienced in the past few hours. There is a lot of standing water on parts of the circuit which renders conditions unsafe.



As… — FIA (@fia) November 2, 2024

Inizialmente le qualifiche sono state rinviate alle 20, ma le condizioni meteo sulla pista di Interlagos non sono migliorate costringendo la FIA a posticipare le qualifiche per il Gran Premio di Interlagos a domani. La decisione è arrivata dopo una serie di tentativi di ritardare l’inizio della sessione, ma pioggia intensa e problemi di visibilità hanno reso impossibile lo svolgimento delle qualifiche in sicurezza. La pioggia non solo ha ridotto la visibilità in pista, ma ha anche influito sui tempi limite per dare il via alla sessione, portando così i commissari a optare per un rinvio.

Le qualifiche sono ora previste domani, prima del GP, ma le previsioni meteo indicano che potrebbe continuare a piovere, anche se con minore intensità al mattino. In caso di ulteriore impossibilità di svolgere le qualifiche, la griglia di partenza potrebbe essere stabilita sulla base dei tempi delle prove libere o, in alternativa, secondo la griglia della Sprint Race. La decisione finale, come sempre, spetterà ai commissari, che valuteranno la situazione meteo e le condizioni di pista al momento opportuno. La scelta di rimandare le qualifiche è stata confermata da Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, che ha garantito la massima attenzione alla sicurezza dei piloti e al corretto svolgimento della competizione.

