GP Brasile: Norris vola nelle libere davanti a Russell e Bearman, Leclerc 6° e Sainz 7°

GP Brasile prove libere, l’unica sessione sulla pista di Interlagos si è conclusa sotto il segno di Lando Norris e della McLaren: il britannico ha registrato il miglior tempo, fermando il cronometro su 1:10.610, seguito da George Russell su Mercedes e da una sorprendente terza posizione per Oliver Bearman, che ha sostituito Kevin Magnussen alla guida della Haas.

Per Max Verstappen, il weekend inizia in salita: oltre alle difficoltà in pista, il campione dovrà scontare una penalità di 5 posizioni sulla griglia di partenza per la gara di domenica, dovuta alla sostituzione del motore endotermico (ICE) sulla sua Red Bull, ormai alla sesta unità della stagione.

Le Ferrari, nel frattempo, hanno concluso con il sesto tempo di Charles Leclerc e il settimo di Carlos Sainz. La Rossa sembra essere in cerca di conferme per lottare in uno schieramento molto competitivo. L’attenzione ora si sposta alle qualifiche per la Sprint Race, in programma alle 19:30, dove i piloti si sfideranno per ottenere le migliori posizioni di partenza per la mini-gara di sabato, preludio alla gara principale di domenica.

