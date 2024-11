Home | Verso il GP del Brasile, Verstappen: “Penalità? Non so se arriverà”

GP Brasile Verstappen ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di un weekend importantissimo per la corsa al titolo mondiale F1. Con soli 47 punti di vantaggio e quattro gare rimanenti, Max Verstappen si avvicina al titolo mondiale, ma la lotta resta serrata. L’olandese potrebbe vincere il Mondiale anche solo con piazzamenti al secondo posto, e nonostante qualche difficoltà nel ritmo gara, si dice fiducioso: “Ci manca un po’ di passo, ma daremo il massimo. In Messico abbiamo fatto una buona gara. La penalità? Non so ancora se arriverà qui o altrove”.

Lewis Hamilton osserva la stagione con occhi da ferrarista, trovando appassionante il recupero delle Ferrari su Red Bull. Ora il weekend del GP del Brasile sarà cruciale per Verstappen, chiamato a difendere il suo margine su Lando Norris, supportato anche dalla Sprint Race, un format che finora ha sempre dominato.

Nella conferenza stampa di Interlagos, il tre volte campione del mondo ha mostrato ottimismo, sottolineando i progressi del team: “In Messico abbiamo perso il venerdì, non potendo fare la simulazione-gara, ma ci siamo comportati bene su una pista sensibile alle gomme. Ora comprendiamo meglio la nostra monoposto e crediamo di poter essere competitivi su tutte le mescole. Siamo forti sul giro secco, meno in gara? È stato così per tutta la stagione, ma non dipende solo da noi”.

Resta qualche polemica per la penalità di 20 secondi subita dopo un’azzardata manovra su Norris, ma Verstappen risponde con determinazione: “Sono in F1 da dieci anni, so quello che faccio e non cambierò il mio modo di correre. Ogni duello è diverso, che sia con Hamilton o con Norris. Io odio perdere come ogni pilota, ma non puntiamo a danneggiare gli altri; a volte, i contatti sono inevitabili. Mi sento solo di fronte alle decisioni FIA? Ho una famiglia e amici anche in pista. Non sarò mai solo”.

Quanto alla possibile penalità per il cambio di componenti (ICE) nella power unit, Verstappen preferisce non sbilanciarsi: “Non so se arriverà questo weekend. C’è il rischio di una penalità da qui alla fine della stagione, ma non so quando. Le Ferrari? Mi piacerebbe vincere con margine, ma ora non è possibile. La competitività tra i vari team può fare la differenza, e non so se sia un vantaggio o uno svantaggio per Norris, ma sicuramente fa bene alla F1”.

