Fernando Alonso forse assente al Gran Premio di San Paolo. Chi lo potrebbe sostituire

Fernando Alonso potrebbe saltare parte del programma del Gran Premio di San Paolo. L’Aston Martin ha rassicurato sulle sue condizioni, ma Alonso, che ha recentemente celebrato il 400° GP della sua carriera, non è ancora arrivato in Brasile a causa di un’infezione intestinale che lo ha costretto a posticipare il viaggio.

Fernando will miss his media day activities in Brazil. Fernando had suffered with an intestinal infection in the lead up to the Mexico City Grand Prix.



He returned to Europe to receive further treatment from a specialist. The extra day of treatment has delayed his travel plans… pic.twitter.com/ulaPMX6uhn — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 30, 2024



Alonso arriverà in Brasile con un giorno di ritardo, probabilmente solo venerdì, e potrebbe saltare le attività mediatiche e le prime prove libere. Il pilota spagnolo, che ha sofferto di un’infezione intestinale prima del Gran Premio di Città del Messico, è tornato in Europa per ricevere cure da uno specialista, ritardando i suoi piani di viaggio per il Brasile.

La scuderia Aston Martin ha diffuso un comunicato in cui rassicura sulle condizioni del pilota: “Fernando salterà le sue attività per i media in Brasile. Fernando aveva sofferto di un’infezione intestinale in vista del Gran Premio di Città del Messico. È tornato in Europa per ricevere ulteriori cure da uno specialista“.

“Il giorno extra di cure”, conclude il comunicato, “ha ritardato i suoi piani di viaggio in Brasile, ma il pilota assicura che sarà pronto per la gara di questo fine settimana”.

Nonostante l’Aston Martin resti ottimista, in caso di ulteriore ritardo o impossibilità di Alonso a partecipare alle prove libere di venerdì, la scuderia potrebbe schierare al suo posto il brasiliano Felipe Drugovich come sostituto.

