GP Messico Sainz domina e vince davanti a Norris e Lecler, Verstappen sesto: un altro capolavoro Ferrari. Carlos Sainz rispetta la sua promessa di vincere almeno un altro GP con la Ferrari prima di chiudere il capitolo con la Scuderia e si aggiudica il Gran Premio del Messico partendo dalla pole.

Con una straordinaria manovra di sorpasso su Max Verstappen, Sainz riesce a mantenere il comando per tutta la gara, conquistando una vittoria cruciale. La battaglia per il secondo posto si accende nelle fasi finali tra Charles Leclerc e Lando Norris: a sette giri dalla fine, il monegasco perde il controllo e lascia strada all’inglese della McLaren, che sale così sul podio.

Le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell seguono appena fuori dal podio, davanti a Verstappen, il quale paga due penalità per un totale di venti secondi per aver costretto Norris fuori pista in due episodi separati. Ora, tra i due piloti in corsa per il titolo, ci sono 46 punti di distacco a quattro gare dal gran finale di Abu Dhabi. (in aggiornamento)