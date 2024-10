GP Messico, Sainz domina le prove libere 2: Ferrari punta alla pole position

GP Messico prove libere, Carlos Sainz domina la sessione 2 davanti a Piastri e Tsunoda. Quarto posto per la Ferrari di Leclerc. Nella giornata di prove libere del GP del Messico, George Russell ha registrato il miglior tempo in FP1, ma un incidente ha interrotto anticipatamente la sua sessione. Carlos Sainz ha poi chiuso al comando nel secondo turno esteso a 90 minuti, sfruttato in larga parte per i test delle nuove gomme Pirelli per il 2024. Lo spagnolo della Ferrari, deciso a lasciare un segno prima di concludere il rapporto con la scuderia, ha segnato un tempo di 1:17.699, migliorando il crono registrato da Russell in FP1.

A seguire Sainz, Oscar Piastri della McLaren (+0.178) e Yuki Tsunoda, che ha confermato la terza posizione del primo turno, solo un millesimo dietro Piastri. Charles Leclerc ha chiuso con il quarto tempo (+0.188), riprendendo la sua SF-24 dopo le riparazioni necessarie a causa dell’incidente del rookie Oliver Bearman con Alexander Albon in FP1. Lando Norris, quinto (+0.249), ricomincia in Messico la sua rincorsa a Verstappen, attualmente a -57 punti nel Mondiale, nonostante la FIA abbia respinto il ricorso di McLaren contro la penalitĂ subita da Norris nel GP degli Stati Uniti per un sorpasso fuori pista su Verstappen. La direzione gara ha motivato il respingimento per mancanza di “nuove prove” a sostegno del team.

Infine, potrebbe essere necessaria una sostituzione della power unit per la Red Bull di Verstappen, dato che ha mostrato problemi tecnici sia in FP1 che in FP2. Russell ha chiuso FP2 all’ultimo posto, davanti a Verstappen (senza tempo cronometrato), a causa di un impatto contro le barriere nella curva 9, teatro di un altro incidente tra Bearman e Albon poche ore prima.

Leggi anche: