La Ferrari vuole il bis in Messico, scintille Norris-Verstappen

La Ferrari punta a un’altra vittoria in Messico dopo la doppietta ottenuta negli Stati Uniti, mentre continuano le polemiche tra Max Verstappen e Lando Norris dopo l’acceso finale di gara ad Austin, dove il pilota inglese ha ricevuto una penalità per il sorpasso sull’olandese.

SF-24 has a busy few weeks ahead on track 🏎️ pic.twitter.com/zXORyp9zLO — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 22, 2024

A pochi giorni dal Gran Premio di Città del Messico, le tensioni tra i due piloti in lotta per il titolo sono esplose. Verstappen è stato criticato per due manovre aggressive contro Norris, una in Curva 1 alla partenza e l’altra in Curva 12 nei giri finali, durante i tentativi di difendersi dagli attacchi del britannico. Norris ha accusato Verstappen di averlo spinto fuori pista in entrambe le occasioni, con il supporto del team principal della McLaren, Andrea Stella, che ha spiegato di non aver consigliato a Norris di far ripassare Verstappen perché si aspettava che fosse quest’ultimo a essere penalizzato.

Verstappen ha risposto in modo secco, negando qualsiasi irregolarità : “Non ho spinto nessuno fuori. È una gara, non siamo all’asilo. Ho scelto di rimanere stretto in curva e ho mantenuto la mia posizione”. Nonostante le polemiche, il campione del mondo ha sottolineato che la sua gara è stata comunque positiva, con Charles Leclerc in testa e le Ferrari che hanno preso il controllo della gara.

Oltre alla sfida tra Verstappen e Norris, con le Ferrari pronte a inserirsi nella lotta, il Gran Premio del Messico vedrà anche una novità importante: solo due sessioni di prove libere, poiché la seconda sessione del venerdì sarà dedicata ai test degli pneumatici Pirelli per il 2025. Questa speciale sessione durerà 90 minuti e sarà focalizzata sulle mescole più morbide della gamma (C4, C5 e C6), con i piloti che avranno a disposizione due set di gomme aggiuntivi per i test, uno dei quali sarà un prototipo delle gomme per la prossima stagione.

