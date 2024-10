Leclerc dopo la vittoria in Usa: “Domenica perfetta, puntiamo al titolo”

GP Usa Leclerc saluta con queste parole pronunciate al microfono di Jenson Button l’ottava vittoria della sua carriera e la terza del 2024. “Sono molto felice, non è stato un weekend facile. Abbiamo faticato a trovare il feeling ma per la gara sapevamo di essere in vantaggio. Pensavo però che i nostri avversari sarebbero cresciuti di più. Non potevo immaginarmi niente di meglio”, ha detto.

Another one ❤️

The team have done such an incredible job recently and it’s paying off, so happy we achieved a 1-2.

Thanks to everybody for the massive support too, always special to come back in the US 😘 pic.twitter.com/LSY0THI4ap — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) October 21, 2024

“Ho fatto una gran partenza, decisamente migliore di quella della Sprint, quando avevo sbagliato”, ha aggiunto il pilota monegasco. “È stata una specie di scommessa vincente. Andare subito davanti ci ha permesso di fare il nostro passo indisturbati, in aria pulita, poi dopo la sosta sono andato in gestione. Il ritmo è stato molto buono. Ieri non lo avevamo potuto valutare fino in fondo del tutto perché io e Carlos eravamo un po’ in bagarre. Devo ringraziare i miei ingegneri e la mia squadra per il gran lavoro e gli aggiornamenti che abbiamo introdotto ultimamente, già da Singapore. Tutto ha funzionato alla perfezione. Ora puntiamo al titolo Costruttori, non siamo lontani dalla vetta, dobbiamo continuare così anche nei prossimi due GP di questo trittico. Non ho messo mai da parte questo obiettivo. Voglio essere ottimista: tutto è possibile. Possiamo farcela”.

