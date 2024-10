Ferrari sorprende tutti con una storica doppietta nel GP degli Stati Uniti. Leclerc domina la gara fin dalla partenza, conquistando la sua terza vittoria stagionale, mentre Sainz supera Verstappen dopo il pit stop, chiudendo secondo. Norris termina terzo ma viene penalizzato per un sorpasso irregolare su Max, che si prende il terzo gradino del podio. Hamilton si ritira dopo pochi giri.

