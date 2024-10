GP Usa sprint race, pole position per Max Verstappen: la Red Bull davanti alla Mc Laren di Russell. Solo seconda fila per la Ferrari di Leclerc. Con un tempo di 1’32″833, il campione del mondo in carica ha messo la sua Red Bull davanti a tutti. Al suo fianco in prima fila partirĂ la Mercedes di George Russell. In seconda fila troviamo la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Lando Norris.

The #F1Sprint starting grid đź‘€



Crucial points are at stake in the championship battle #F1 #USGP pic.twitter.com/8mp5gt89lC — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

Carlos Sainz aprirĂ la terza fila con l’altra Ferrari. Colpo di scena per Oscar Piastri, sedicesimo, che è stato eliminato giĂ in SQ1 dopo che il suo giro veloce è stato annullato per aver oltrepassato i limiti del tracciato. In SQ2, invece, sono usciti di scena sia Sergio Perez con la Red Bull che Fernando Alonso con l’Aston Martin.

Nonostante l’atmosfera tesa all’interno del team Red Bull, che ribolle sin dall’inizio della stagione, Max Verstappen sembra non risentirne minimamente. Il tre volte campione del mondo olandese ha mostrato ancora una volta la sua impassibilitĂ sotto pressione, tirando fuori un giro perfetto ad Austin per assicurarsi la pole per la Sprint Race. Con un margine sottilissimo di soli 12 millesimi di secondo, ha battuto George Russell, confermando il suo talento straordinario in un momento delicato per la sua squadra, un risultato fondamentale anche per la corsa al campionato.

Leggi anche: