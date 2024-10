GP Usa prove libere 1, le Ferrari volano con Sainz che “brucia” Leclerc. Verstappen terzo davanti alla due McLaren. La Ferrari parte all’attacco nei primi sessanta minuti di attività in pista del Gran Premio degli Stati Uniti. Carlos Sainz ha registrato il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere prima delle qualifiche per la Sprint del sabato, precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc. Lo spagnolo ha completato il suo giro veloce in 1:33.602, con un margine di appena 21 millesimi sul monegasco.

Ferrari's Carlos Sainz goes quickest in practice with team mate Charles Leclerc fractions behind ⏱️#F1 #USGP | Full FP1 Report 👇https://t.co/AB3fefnxMD — Formula 1 (@F1) October 18, 2024

Dietro le due Ferrari SF-24, troviamo Max Verstappen con la sua Red Bull, al centro di diverse polemiche, staccato di 253 millesimi dal tempo di Sainz. Subito dopo il tre volte campione del mondo olandese, si piazzano le due McLaren di Lando Norris, suo principale rivale per il titolo (+0.266), e dell’australiano Oscar Piastri (+0.306). Le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell hanno ottenuto il sesto e il settimo tempo, rispettivamente a 361 e 491 millesimi dalla vetta.

