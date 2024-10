Home | GP Messico, capolavoro Sainz: la sua Ferrari è in pole, Leclerc in seconda fila

GP Messico Sainz fa un capolavoro e ottiene la pole position davanti a Verstappen e Norris. L’altra Ferrari di Leclerc in seconda fila. Lo spagnolo della Ferrari ha realizzato un giro straordinario in Q3, fermando il cronometro a 1’15’’946 e precedendo la Red Bull di Max Verstappen (+ 0’’225) e la McLaren di Lando Norris (+ 0’’314). Al fianco del britannico in seconda fila troveremo l’altra Ferrari, guidata da Charles Leclerc (+ 0’’319), che non è riuscito a eguagliare il ritmo impressionante del compagno di squadra.

È stata un’impresa per Sainz, che, pur avendo mostrato ottimi segnali, sembrava destinato a inseguire Red Bull e soprattutto McLaren dopo le prove libere. Invece, il ferrarista ha stupito tutti, conquistando una pole position che, sebbene tradizionalmente non sia determinante sul circuito dei fratelli Rodriguez, rappresenta un’opportunità importante, essendo a digiuno di vittorie dal GP d’Australia. Ferrari ha vinto solo due edizioni del GP del Messico, con Ickx nel 1970 e Prost nel 1990. Leclerc, pur faticando di più, ha comunque conquistato una seconda fila preziosa per la Rossa nella corsa al Mondiale costruttori, data la qualifica disastrosa delle “seconde guide” di Red Bull e McLaren.

In terza fila troviamo le due Mercedes di George Russell (+ 0”410) e Lewis Hamilton (+ 0”705), seguite in quarta fila dalla Haas di Magnussen e dall’Alpine di Gasly. Quinta fila per la Williams di Albon e l’altra Haas di Hulkenberg.

Yuki Tsunoda ha concluso la sua qualifica contro il muro, dopo un buon andamento nelle prove libere: il giapponese della Racing Bulls partirà undicesimo in sesta fila accanto al compagno di squadra Liam Lawson, a causa dell’incidente in curva 12 alla fine del Q2 che ha provocato una bandiera rossa. Dietro di loro si schiereranno le Aston Martin di Alonso e Stroll, seguite dalla Sauber di Bottas.

Clamorosa l’eliminazione di Oscar Piastri già in Q1 con l’altra McLaren: l’australiano, dopo un errore nel secondo stint, non è riuscito a migliorarsi e partirà 17°. In penultima fila sarà accompagnato da Sergio Perez, idolo di casa, che scatterà dalla 18° posizione con l’altra Red Bull, anch’egli eliminato in Q1. A precederli ci sarà l’altra Williams di Colapinto (16°), mentre l’ultima fila sarà occupata dall’Alpine di Ocon e dalla Sauber di Zhou.