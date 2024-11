GP Brasile Verstappen penalizzato, il campione del mondo partirà con la su Red Bull 5 posizioni indietro nella griglia di partenza, al di là del risultato delle qualifiche. Il weekend brasiliano inizia in salita per Max Verstappen, nonostante l’ottimismo mostrato in conferenza stampa. Max dovrà affrontare una penalità di 5 posizioni sulla griglia di partenza dopo aver cambiato un componente della sua Power Unit, l’ICE, sulla RB20. Questo cambio, come confermato dal consigliere Red Bull Helmut Marko, si è reso necessario a seguito dei problemi recenti alla monoposto del campione del mondo. La penalità si applicherà alla gara principale di domenica, mentre la Sprint Race non subirà variazioni. (segue dopo la foto)

Questa sanzione aggiunge ulteriore pepe alla lotta per il titolo piloti, dove Verstappen è in competizione soprattutto con Lando Norris, anche se la Ferrari si sta facendo strada nella battaglia per il titolo Costruttori, portando nuova tensione tra i top team. La pista di Interlagos, caratterizzata da ampie possibilità di sorpasso, potrebbe agevolare il campione nella sua rimonta, anche se la Red Bull ha mostrato difficoltà che rendono improbabile un recupero in stile Lewis Hamilton nel 2021. In quell’occasione, il pilota britannico partì decimo per una penalità simile, ma concluse con una vittoria epica al termine di una gara straordinaria. Per Verstappen, questo sarà un test importante in un circuito che ha spesso riservato sorprese, e la sfida sarà cercare di minimizzare i danni per mantenere vivo il vantaggio in classifica.

