Serie A. Il punto della situazione sui diciotto giocatori del massimo campionato italiano con il contratto in scadenza il 30 giugno 2023

Giocatori Serie A in scadenza. Sono diciotto i giocatori della Serie A con il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Analizziamo meglio le situazioni di ogni profilo, tra chi ha già trovato un accordo per il rinnovo e chi invece è sicuro dell’addio. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Giocatori Serie A in scadenza: Inter

In casa nerazzurra sono ben 6 i giocatori con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Samir Handanovic non ha ancora trattato l’eventuale rinnovo con la dirigenza e il suo futuro è ancora da decidere in queste settimane. Stessa situazione per D’Ambrosio, che in stagione ha collezionato 24 presenze (in tutte le competizioni), ma sul suo futuro vige ancora incertezza. Differente invece la situazione Dzeko: il bosniaco è molto vicino all’addio. L’interesse del Fenerbahce per l’attaccante è forte e concreto e gli è già stato proposto un contratto biennale. Sono attesi sviluppi. Gagliardini lascerà invece l’Inter dopo 7 stagioni: la società ha già comunicato che il suo contratto non verrà rinnovato. Accordo raggiunto invece per il rinnovo di De Vrij: il difensore firmerà un biennale fino al 2025, manca solo l’annuncio. Pronto a salutare Inter e Serie A Milan Skriniar: ad aspettarlo c’è il Psg.

Giocatori Serie A in scadenza: Lazio

Due giocatori in scadenza di contratto tra gli uomini di Sarri. Pedro è vicino a prolungare il proprio contratto visto che le parti sono reciprocamente soddisfatte e convinte di proseguire insieme il matrimonio. Prolungamento difficile, se non impossibile, per Luka Romero: il gioiello classe 2004 non ha trovato un accordo con il club biancoceleste. Su di lui è molto forte l’interesse del Milan.

Giocatori Serie A in scadenza: Juventus

Il campione del mondo Angel Di Maria, ha annunciato che lascerà l’Italia dopo una sola stagione. Durante il suo periodo con la maglia bianconera, ha segnato 8 gol e fornito 7 assist in 40 partite disputate. L’esperienza del giocatore con la Juventus si conclude quindi dopo un breve periodo. Per quanto riguarda Adrien Rabiot, la Juventus è in attesa di una risposta sia dal calciatore che dalla sua madre-agente Veronique riguardo alla proposta di rinnovo contrattuale annuale. Nel caso in cui la proposta venga rifiutata, la squadra bianconera valuterà altre opzioni di giocatori che risultino interessanti, come ad esempio Frattesi e Milinkovic. Cuardado dovrebbe dire addio alla Juventus dopo otto stagioni: il suo contratto non sarà esteso. Cuadrado ha accumulato 314 partite, segnando 26 gol e fornendo 65 assist, indossando la maglia bianconera.

Giocatori Serie A in scadenza: le altre squadre

El Shaarawy è vicinissimo al rinnovo con la Roma fino al 2025: manca solamente l’annuncio ufficiale. Accordo anche tra Djidji e il Torino: il matrimonio proseguirà un altro anno, fino al 2024. Stesso club ma differenti sorti: Ola Aina saluta dopo quattro stagioni e lascia dunque il Torino a parametro zero. Sul futuro di Roberto Soriano al Bologna c’è ancora dell’incertezza. Il rinnovo è ancora in forse. Saponara lascerà la Fiorentina, mentre Pereyra è in dialogo aperto con l’Udinese per il rinnovo ma ha ancora preso una decisione definitiva.