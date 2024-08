Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli è medaglia di bronzo alla sua prima Olimpiade

Altri sport. Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli è riuscita ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo al suo esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta italiana ha conquistato il terzo posto sul podio con il punteggio di 136.300 terminando alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev e della bulgara Boryana Bul Kaleyn, rispettivamente oro con 142.850 punti e argento con 140.600. (Continua a leggere dopo le foto)

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli centra il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024

Riuscire a raggiungere il podio alle Olimpiadi è il sogno di ogni atleta. Farcela se si è all’esordio, sembra essere ancora più complicato. Eppure, Sofia Raffaelli è riuscita in quella che sembrava essere un’impressa quasi impossibile. L’atleta azzurra si è aggiudicata il bronzo nel concorso all-around di ginnastica ritmica con il punteggio di 136.300. Una prima rotazione complicata per Raffaelli che, dopo il primo posto nelle qualifiche, non è riuscita a esprimersi al meglio al cerchio ottenendo un punteggio di 35.250.

Un risultato che ha portato l’Italia a fare ricorso contro l’esito dei giudici che è stato prontamente respinto dal collegio di giuria che ha confermato il quarto posto dell’azzurra. La situazione non è cambiata alla palla dove la ginnasta ha patito la perdita dell’attrezzo non andando così oltre il punteggio di 32.900 e chiudendo la prima metà di gara a un passo dal podio. (Continua a leggere dopo la foto)

Sofia Raffaeli si aggiudica la medaglia di bronzo al suo esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024

Sofia Raffaelli ha incantato il pubblico alle clavette alle Olimpiadi di Parigi 2024, portando in pista un esercizio impeccabile che le ha permesso di ottenere un giudizio di 35.900. Al nastro, però, la giovane atleta italiana ha commesso un nuovo errore perdendo l’attrezzo e per questo ottenendo un giudizio di 32.250 che le è bastato per ottenere il podio. Netta vittoria per la ginnasta tedesca Darja Varfolomeev che ha dominato la gara sin dall’inizio aggiudicandosi la vittoria con 142.850 punti.

Più lontana Milena Baldassari che ha concluso la propria gara in ottava posizione con 129.700 punti. L’atleta azzurra ha commesso qualche imprecisione al cerchio che le è costato qualche decimo nel computo finale. Baldassari si è però superata alle clavette completando l’esercizio con un giudizio di 32.500. La ginnasta azzurra ha concluso con qualche sbavatura nel nastro dove ha ottenuto 31.450 punti per un totale di 129.700.