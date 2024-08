Olimpiadi, sollevamento pesi: bronzo per Antonino Pizzolato

Altri sport. Olimpiadi, sollevamento pesi. Antonino Pizzolato si è aggiudicato la medaglia di bronzo riuscendo ad alzare 384 kg. L’azzurro ha conquistato il terzo posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, alle spalle di Nasar (oro) e Lopez (argento). Per Pizzolato si tratta della seconda medaglia olimpica. (Continua a leggere dopo la foto)

Olimpiadi, sollevamento pesi: medaglia di bronzo per Antonino Pizzolato

In una giornata in cui l’Italia ha collezionato diversi quarti posti in quest’edizione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, Antonino Pizzolato è riuscito a conquistare il terzo posto nel sollevamento pesi. L’atleta italiano è riuscito a regalare una medaglia di bronzo alla spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta di Castelvetrano ha chiuso con 384 kg alzati nella categoria 89 kg nel sollevamento pesi. Karlos May Nasar si è aggiudicato l’oro con 404 kg e record del mondo. La medaglia d’argento, invece, è andata al colombiano Yeison Lopez, con 309 kg alzati. Per Pizzolato si tratta del secondo bronzo olimpico, dopo Tokyo 2020 (81 kg). (Continua a leggere dopo le foto)

