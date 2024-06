Gerry Scotti, lo straziante annuncio: addio alla famosa attrice italiana

Il mondo del teatro e della televisione italiana dice addio ad una famosa attrice. La sua scomparsa ha lasciato tutti quanti senza parole. Era nota per essere da sempre la sosia italiana di Marilyn Monroe. L’attrice, performer e cantante, aveva 96 anni. Anche Gerry Scotti ha voluto dire addio all’artista con un commovente post su Instagram. (Continua a leggere dopo le foto)

È morta Rosalina Neri, la sosia italiana di Marylin: l’addio di Gerry Scotti

È morta mercoledì 5 giugno 2024 nella sua casa a Milano Rosalina Neri, nota come la sosia italiana di Marilyn Monroe. L’attrice, performer e cantante, aveva 96 anni. La Neri era nata ad Arcisate il 12 novembre 1927. Aveva raggiunto il successo nella metà degli anni ’50 grazie alla sua somiglianza con Marilyn Monroe che le fa vincere un concorso internazionale di sosia. Nei suoi settant’anni di carriera è stata soprano, attrice e performer, passando dal teatro alla televisione. Poi per un lungo periodo della sua vita si è trasferita a Londra dove è stata la protagonista del Rosalina Neri Show. Tornata in Italia, ha recitato in teatro. L’incontro con Giorgio Strehler le ha aperto le porte a spettacoli come La grande magia di Eduardo, L’anima buona di Sezuan di Brecht e Il campiello di Goldoni. Nel 2020 ha recitato nel film I predatori di Pietro Castellitto, la sua ultima apparizione cinematografica.

