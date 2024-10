Genoa-Fiorentina, probabili formazioni e ultime notizie: Gilardino senza Balotelli

Genoa-Fiorentina probabili formazioni e ultime notizie sul match valido per la decima giornata di Serie A che si gioca al “Franchi” stasera alle 20:45. Emergenza in casa rossoblu per mister Alberto Gilardino, che si trova ancora una volta a fare i conti con numerose assenze e con un Mario Balotelli non ancora pronto per scendere in campo (non convocato).

La nota positiva è il recupero di Milan Badelj, il capitano, che potrebbe tornare a guidare il centrocampo accanto a Frendrup. Sulle fasce laterali ci si attende la conferma di Martin a sinistra e di Zanoli a destra. In difesa, davanti al portiere Leali, le scelte sono limitate: l’unica incognita resta Bani, la cui disponibilità è in forse. Se non dovesse farcela, il duo Vasquez-Vogliacco dovrebbe presidiare il centro della retroguardia, con Matturro e Sabelli rispettivamente a sinistra e a destra. In attacco, Pinamonti è inamovibile, mentre resta da decidere chi sarà il suo compagno: Thorsby e il giovane Ekhator sono i principali candidati.

La Fiorentina, in gran forma, arriva a Genova con qualche dubbio di formazione. Mister Palladino, nel suo 4-2-3-1, dovrebbe schierare davanti a De Gea una difesa con Quarta al posto dell’indisponibile Comuzzo, accanto a Ranieri, mentre Dodo e Gosens occuperanno le corsie esterne. In mediana, il forfait di Cataldi è una possibilità; in tal caso, Bove potrebbe essere arretrato per affiancare Adli. Sulla trequarti, Sottil potrebbe partire dal primo minuto sulla sinistra, con Colpani a destra e Beltran alle spalle dell’unica punta Kouame. Moise Kean, inizialmente previsto tra i convocati, sarà invece assente a causa del riacutizzarsi di un problema alla caviglia.

