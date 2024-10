Balotelli, parla il preparatore atletico: “Deve arrivare almeno in doppia cifra”

“Balotelli? Deve arrivare in doppia cifra, almeno 10 gol deve farli.” È la promessa di Stefano Mazzoldi, preparatore atletico dell’Equipe Training Lab di Brescia, che ha seguito Mario Balotelli negli ultimi cinque mesi. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Mazzoldi racconta del percorso rigoroso che l’attaccante ha affrontato, fatto di intensi allenamenti in campo, sessioni in palestra e grande dedizione. Balotelli si è impegnato al massimo, mantenendosi in forma e pronto a sfruttare l’occasione di tornare in Serie A, nell’attesa che il Genoa prenda una decisione definitiva sul suo possibile ingaggio in rossoblù. Queste le domande del quotidiano sportivo e le risposte di Mazzoldi.

Come è nata la vostra collaborazione?

“Ci siamo conosciuti 5 mesi fa, prima si affidava ad un altro preparatore. Io seguivo già suo fratello Enock che un giorno lo ha portato con lui. L’ultimo allenamento insieme l’abbiamo fatto sabato”.

Come si è trovato con Balotelli?

“Benissimo. Da fuori può sembrare scontroso, ma Mario è una persona di gran cuore. Vedendoci 4-5 volte a settimana per 5 mesi, si è instaurato un rapporto di fiducia e amicizia”.

Oggi a che livello è Mario fisicamente?

“Muscolarmente sta molto bene. È chiaro che non abbia il ritmo partita, ma può tranquillamente fare una mezz’ora o 45 minuti”.

E mentalmente?

“È carichissimo, ha una voglia matta di ricominciare: l’ho visto entusiasta. Ha proprio tanta voglia e mentalmente è fortissimo: allenarsi 5 mesi senza avere la certezza di ricominciare non è da tutti”.

Tecnicamente invece non c’è bisogno di commentare.

“Io lavoro con tanti calciatori, ma mai nella vita ho visto qualcuno calciare come fa lui. Tira in modo diverso, fa scoppiare i palloni. Mi ha raccontato che questo fondamentale lo ha allenato tantissimo all’Inter quando si fermava un’ora in più a calciare con Mihajlovic e Recoba”.

Giovedì andrà a vederlo?

“Certo, mi sto organizzando. Gilardino lo butta dentro sicuro. E Mario darà una bella scossa”.

Sensazioni su come andrà?

“Bene, ne sono certo. Balotelli può fare solo meglio rispetto a chi c’è già. È carichissimo. L’unico rischio è quello di voler troppo spaccare il mondo”

Quanti gol farà?

“Deve andare in doppia cifra. Almeno 10. Mi aspetto che dia tanto, ha tante partite a disposizione. Se no, il nostro lavoro di 5 mesi non avrebbe senso. Lui vuole fare ancora 2-3 anni: la testa fa tutto”.

