Genoa, Balotelli in sede per visite e firma: “Ho solo voglia di cominciare”

Balotelli Genoa, finalmente il matrimonio si celebra: l’ex azzurro in sede per visite e firma, poi il primo allenamento a Pegli. Gilardino potrà finalmente abbracciare “SuperMario”, il rinforzo atteso per il suo Genoa in grave difficoltà. E’ soprattutto in attacco per via dei tanti infortuni che i rossoblu avevano bisogno di un rinforzo da affiancare a Pinamonti, una situazione che ha condizionato le ultime gare e fatto precipitare il Grifone al penultimo posto in classifica. Balotelli ha risposto ad alcune domande dei cronisti al suo arrivo presso la sede rossoblu: “Sono carico, non ho tanta voglia di parlare, voglio solo cominciare”.

Medicals ongoing for Mario #Balotelli with #Genoa. Expected in the aftenoon the signing on the contract until June 2025. Rossoblù’s Fans are already in love and excited for Super Mario. #transfers pic.twitter.com/MY9TUDFdEt — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 28, 2024

Gilardino ha detto che ha il fuoco dentro…

“Lo vedrete…”.

Un saluto ai tifosi del Genoa?

“Un saluto ai tifosi del Genoa. Ci vediamo allo stadio e speriamo bene. Darò tutto me stesso”.

Fra quanto tempo sarà pronto per giocare?

“Spero presto”.

Queste, invece, erano state le parole di ieri di Alberto Gilardino sull’arrivo di Balotelli: “Le valutazioni sono state fatte sul momento, nell’andare a visualizzare un giocatore come lui. È naturale che se viene a Genova con quelle motivazioni, volontà, fuoco e desiderio di mettersi a disposizione, può darci molto. Sappiamo che non sarà sicuramente lui a risolvere tutti i nostri problemi ma piano piano metterà minutaggio e potrà aiutarci. Ci auguriamo che possa arrivare ma sarà determinante il valore di tutta la squadra. Possono arrivare tutti i campioni che vogliamo ma il valore è nel collettivo e dobbiamo avere motivazioni e voglia di fare bene”.

