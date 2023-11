Gatto scomparso, Nino Frassica nei guai: cos’hanno scoperto

Il caso del gatto scomparso di Nino Frassica, attore ben noto, prende una svolta inaspettata. Dopo la sparizione del suo gatto, Hiro, una coppia di pensionati è stata accusata di detenere illegalmente l’animale. Ora, l’attore e la sua famiglia si trovano ad affrontare accuse legali, in una vicenda che si è trasformata in un vero e proprio giallo.

Le denunce a carico della famiglia Frassica

Il 27 settembre, Hiro, il gatto di razza Sacro di Birmania di proprietà dei Frassica, è scomparso dalla loro abitazione a Spoleto. In un disperato tentativo di ritrovare il loro animale domestico, la famiglia ha iniziato a indagare sulla vicina di casa, accusandola di nascondere illegalmente Hiro. La situazione è poi degenerata: la moglie e la figlia di Nino Frassica sono state denunciate per stalking e diffamazione. La vicina, con l’assistenza dell’avvocato Fabrizio Gentili, ha descritto un quadro di comportamenti persecutori e minacce, inclusi insulti e sassate.

Nino Frassica: la denuncia dei pensionati

Nonostante gli sforzi della famiglia Frassica, tra cui una ricompensa di 10.000 euro per il ritrovamento di Hiro, il gatto rimane introvabile. Nel frattempo, l’attenzione si è spostata su una coppia di pensionati, precedentemente sospettata dall’attore e la cui abitazione era stata addirittura indicata sui social. Ora, questi pensionati hanno deciso di denunciare Nino Frassica per istigazione a delinquere, diffamazione e stalking. Secondo quanto riportato, la coppia vive in uno stato di assedio, temendo per la propria sicurezza a causa delle minacce ricevute dai fan di Frassica e dei tentativi di intrusioni in casa loro. Nella denuncia la signora parla di “insulti e perfino sassate” ricevuti da Barbara Exignotis e la figlia Valentina ma non solo. “Vollero guardare pure dentro il congelatore. E pensate che io sono allergica al pelo di gatto, mi fa starnutire”, fa sapere il legale Fabrizio Gentili.