Galatasaray, Mauro Icardi si rompe il crociato: stagione finita

Galatasaray, brutta tegola per il club turco e per Mauro Icardi, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Il bomber argentino, che aveva già messo a segno 6 gol e fornito 3 assist in 14 partite, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita di Europa League contro il Tottenham, vinta dai turchi per 3-2 con doppietta di Osimhen.

Galatasaray have announced that Mauro Icardi tore his ACL against Tottenham last night. His season is over. Get well soon @mauroicardi 🙏❤️ pic.twitter.com/bse0QZRNkJ — 433 (@433) November 8, 2024

Il dramma sportivo di Icardi si è consumato al minuto 83. Il centravanti ex Inter e PSG è finito a terra dopo aver sentito un forte dolore al ginocchio. È stato necessario l’intervento dello staff medico del Galatasaray, che ha soccorso il giocatore e lo ha trasportato fuori dal campo in barella. Subito dopo, il tecnico dei turchi ha sostituito Icardi con Batshuayi.

Mauro Icardi, il comunicato ufficiale del club

Il club ha diffuso un comunicato ufficiale che conferma la diagnosi più temuta: “Al nostro calciatore Mauro Icardi, infortunatosi nella partita contro il Tottenham, è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e un danno al menisco negli esami di risonanza magnetica. Il nostro giocatore, per il quale è previsto un intervento chirurgico, ha iniziato la riabilitazione prima dell’operazione”.

La stagione di Icardi si chiude dunque in anticipo, lasciando un vuoto importante nell’attacco del Galatasaray. Dopo un avvio brillante e l’importante contributo offerto alla squadra, il 31enne argentino dovrà concentrarsi ora sul percorso di recupero, con la speranza di rientrare in forma per la prossima stagione. Per il Galatasaray, che sta lottando su più fronti, sarà necessario trovare al più presto una soluzione per rimpiazzare il suo attaccante.

