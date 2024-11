Champions League, episodio surreale al Jan Breydel Stadium di Bruges, dove un errore incredibile ha deciso la partita tra i padroni di casa e l’Aston Villa. Il match è stato segnato da un rigore che, per la dinamica che lo ha provocato, è diventato virale sul web.

🔵⚫️ Club Brugge 🆚 🔴🔵 Aston Villa



✅ Penalty correctly awarded



An absolutely dumb penalty as you can’t pick up the ball after the keeper has already passed it to you. A terrible mistake, but the penalty call was correct https://t.co/SaZoz7LzNh pic.twitter.com/6DqiAG3I9s