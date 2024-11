Inter-Arsenal, l’allenatore dei Gunners furioso con l’arbitro: “Ha sbagliato”

L’Inter conquista tre punti preziosi contro l’Arsenal grazie a un calcio di rigore trasformato da Calhanoglu, e continua la propria corsa ai vertici della classifica del maxi-girone della nuova Champions dove si trova in quinta posizione con 10 punti. Ma la gara di ieri ha avuto uno strascico polemico per le dichiarazioni dell’allenatore dei Gunners Mikel Arteta.

Mikel Arteta after the defeat at the San Siro tonight: “For sure with the amount of chances we created we should have scored and that’s on us.



“However the way the team played, that was us tonight. The level of intensity, the level of quality, how we arrive in the box and how we… pic.twitter.com/ebxnaUrUsK — now.arsenal (@now_arsenaI) November 6, 2024

Il tecnico ha contestato la mancata concessione di un rigore per un’uscita alta fuori tempo di Sommer, che ha colpito un avversario dopo che aveva spizzato il pallone di testa. Arteta non era convinto nemmeno dal rigore assegnato alla squadra di Inzaghi. “Il rigore concesso all’Inter? Non capisco“, ha dichiarato il tecnico degli inglesi in conferenza stampa.

“Non c’è alcun pericolo, e la distanza dal pallone era troppo ravvicinata per reagire. Ma hanno deciso così, va bene. Però, se quello è rigore, allora anche quello su Merino, quando Sommer lo colpisce in testa, lo è al 100%. Questi sono i margini di cui parliamo nel calcio, ed è molto difficile accettarli”.

Osservando le varie moviole andate in onda ieri dopo la partita, si direbbe che Arteta abbia ragione… a metà. Quasi tutti i commentatori hanno riconosciuto come il rigore dell’Inter fosse netto, ma anche come l’uscita scriteriata di Sommer potesse a sua volta essere punita con un penalty.

Di solito le “maglie larghe” del Var sui contrasti in area nelle Coppe europee, dove non si assegnano quasi mai i “rigorini” a cui siamo abituati in Italia, creano problemi alle nostre squadre proprio per il differente metro di giudizio.

Questa volta, invece, sono andati di traverso a una squadra inglese. Un contrappasso curioso, visto che chi segue la Premier League sa come gli arbitri d’Oltremanica fischino pochissimo e come gli episodi all’interno dell’area siano spesso lasciati passare in cavalleria.

Arsenal, Arteta soddisfatto dalla prestazione dei suoi

Al di là dell’arbitraggio, Arteta ha mostrato una giusta – almeno a nostro parere – soddisfazione riguardo alla prestazione dei suoi. “La cosa peggiore della serata è il risultato, non la prestazione contro una delle squadre più forti d’Europa,” ha sottolineato l’allenatore spagnolo. “Abbiamo delle responsabilità nella sconfitta: avremmo potuto segnare almeno due gol“.

Un altro tema toccato dal Mister dei Gunners è stata la partita molto difensiva dell’Inter, che ha adottato un approccio basso e attendista. “Sorpreso da un’Inter così bassa? No, perché ci sono due fasi di gioco, e loro sono bravi a interpretarle entrambe. Non mi ha sorpreso affatto,” ha chiarito il tecnico.

La serata dell’Arsenal è stata resa ancora più amara dagli infortuni, che per fortuna però non sembrano gravi. Kai Havertz è stato costretto a lasciare il campo dopo uno scontro fortuito testa a testa con Bisseck. “Gli hanno messo dei punti, speriamo sia disponibile per la prossima di campionato,” ha detto Arteta. Anche Mikel Merino ha riportato un colpo, anche se di minore entità: “Non ha grossi problemi, ma negli ultimi due giorni non era al massimo“.

