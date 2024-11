Stoccarda-Atalanta 0-2, Gasp ha creato una macchina perfetta

Un’Atalanta in grande spolvero, terza in classifica e reduce dalla fantastica vittoria di Napoli, affronta i tedeschi dello Stoccarda. Una formazione che gioca molto bene e che è uscita dalla gara di Torino con la Juventus con 3 punti e molti, meritatissimi complimenti.

CHAMPIONS | Nella quarta giornata di Champions League Stoccarda-Atalanta finisce 0-2 con reti di Lookman e Zaniolo. #ANSA pic.twitter.com/57DzDmh4Ko — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 6, 2024

Il primo tempo conferma le previsioni della vigilia, almeno sul piano tattico e atletico. Due squadre aggressive e frizzanti che si muovono bene in campo e muovono bene anche la palla. Partono meglio i tedeschi che vanno anche vicini al gol. La squadra di Gasperini deve anche fare i conti con l’infortunio di Kolasinac. Poi la Dea sale di tono e a sua volta si rende pericolosa con Pasalic ed Ederson. Lo 0-0 alla fine del primo tempo, comunque, è un risultato giusto.

Nel secondo tempo sia l’Atalanta, sia un Lookman che era già stato devastante a Napoli confermano il loro momento magico. Ma il merito del vantaggio, che arriva al 51′, è soprattutto di un bello spunto di De Katelaere che salta un difensore sulla sinistra e poi serve un assist al bacio al suo attaccante che insacca senza difficoltà. Tra il 56 e il 57 lo Stoccarda reagisce e crea due occasioni, mentre al 72′ è De Katelaere ad avere il match point ma il suo colpo di testa è troppo debole.

Stoccarda-Atalanta, la Dea è una macchina perfetta

L’Atalanta tiene bene ma all’82 Malanga crea un altro pericolo con un tiro che finisce sull’esterno della rete. Gasp dieci minuti prima aveva avuto quella che con il senno di poi possiamo definire una bella intuizione una bella intuizione: dentro Zaniolo per Retegui. Ed è proprio Zaniolo a siglare la rete del 2-0 battendo il portiere avversario dopo un’azione personale caparbia. La partita finisce qui, e non ci sono più superlativi per definire questa Atalanta che non si ferma più.

