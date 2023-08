Il giorno dopo il vertice avvenuto tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri a Formello, la Lazio è intervenuta con un comunicato ufficiale per smentire colpi di scena e frizioni tra il presidente e l’allenatore. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Osimhen non trova l’accordo con il Napoli: tutto rimandato

Leggi anche: Inter, Scamacca è vicino: sorpassata la Roma

Maurizio Sarri dalla sua panchina chiama l’attenzione dei giocatori contro il Milan (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

E’ arrivato un comunicato ufficiale da parte della Lazio che smentisce colpi di scena e frizioni tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito il giorno dopo il vertice a Formello tra l’allenatore e il presidente. Di seguito la nota del club: “Il presidente Claudio Lotito e il mister Maurizio Sarri, dopo l’incontro avuto ieri sera a Formello, ribadiscono “la piena sintonia nella gestione del mercato e l’unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione”.

Le indiscrezioni di segno contrario emerse negli ultimi giorni e soprattutto in queste ore, oltre a non essere veritiere, creano strumentalmente un danno rilevante alla Società, che è quotata in borsa, e un effetto negativo su un ambiente che ha invece solo bisogno di armonia e serenità. Per questi motivi gli autori verranno perseguiti nelle sedi opportune”.

Le mosse sul mercato

La Lazio e Sarri proseguono con unione di intenti dunque, e si concentrano sulle prossime – importanti – settimane di mercato. I dirigenti della squadra biancoceleste stanno facendo pressioni per l’acquisto di Karlsson dell’AZ, considerandolo un valido rinforzo nel ruolo di esterno.

Allo stesso tempo, stanno valutando la possibilità di fare un tentativo per assicurarsi Ricci e Zielinski, nonostante i costi e la volontà di quest’ultimo di rimanere a Napoli. Non è escluso nemmeno il profilo di Kamada, che potrebbe essere considerato per eventuali opzioni di mercato.