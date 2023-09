Frecce Tricolori incidente bambina morta. Ieri pomeriggio, nei pressi della pista Caselle di Torino, si è verificato un incidente che ha provocato la morte di una bambina di cinque anni. Il velivolo Pony 4 delle Frecce Tricolori, durante le prove dello spettacolo odierno, si è schiantato. A farne le spese un auto di passaggio con all’interno la bambina e altre tre persone che risultano ferite. (Continua…)

Frecce Tricolori, l’incidente avvenuto a Torino

Durante le prove dello spettacolo di oggi, un velivolo delle Frecce Tricolori, Pony 4, per cause ancora da accertare, ha perso quota e si è schiantato nei pressi della pista Caselle, a Torino. Lo schianto ha provocato un enorme incendio, che ha coinvolto un auto che era di passaggio. All’interno vi erano quattro persone, tra cui una bambina di appena cinque anni. La piccola non è riuscita a salvarsi, mentre le altre tre persone sono ferite e sono state trasportate in ospedale. Un’autentica tragedia che ha sconvolto l’opinione pubblica. La prima ipotesi è che il velivolo si sia scontrato con uno stormo di uccelli. (Continua…)

Morta bambina di 5 anni

Come abbiamo detto, l’incidente avvenuto ieri nei pressi della pista Caselle, a Torino, ha provocato la morte di una bambina di appena cinque anni. La piccola si trovava in auto ed è stata coinvolta malauguratamente nell’incendio provocato dallo schianto del velivolo. Le altre tre persone presenti nell’auto, invece, sono risultate ferite e sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. Dolore e sgomento per la morte della bambina di cinque anni. Messaggi di cordoglio anche da parte delle istituzioni. (Continua…)

Il racconto dei testimoni

I testimoni hanno raccontato che Paolo Origliasso e Veronica Vernetto, genitori della bambina di cinque anni morta, hanno cercato in tutti i modi di tirare fuori dalla loro auto in fiamme la piccola Laura. Purtroppo non sono riusciti a salvarla, le fiamme sono state più veloci delle loro mani. L’altro figlio di 12 anni, invece, è riuscito a salvarsi e ora è ricoverato in rianimazione all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino con ustioni di secondo grado sul 15 per cento del corpo. Per fortuna, però, non ha subito lesioni importanti. I genitori della piccola sono ovviamente disperati. Ora si trovano al Cto di Torino.