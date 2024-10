Francesca precipita per 200 metri e muore sotto gli occhi del fratello

Una tragedia quella capitata a Francesca, una donna di 45 anni che è precipitata dalla vetta di una montagna nel pomeriggio di ieri, durante un’escursione. Spettatore della scena, il fratello che ha chiamato i soccorsi, ma per Francesca non c’è stato nulla da fare.

Francesca precipita per 200 metri

Tragedia sul Monte Legnone a Colico (Lecco), nel primo pomeriggio di ieri, domenica 13 ottobre, una donna milanese di 45 anni, Francesca Rossi, è morta dopo essere precipitata mentre si trovava a circa 2.200 metri sul livello del mare. Stava scendendo dal sentiero verso Pagnona insieme al fratello, quando è caduta precipitando nel canalone “Ovest” per circa 200 metri. Il fratello, suo compagno di cordata, ha tempestivamente chiamato i soccorsi.

Sul posto il soccorso alpino e l’elicottero del 118 da Como, ma per la donna non c’era più niente da fare. A quanto pare, lei e il fratello stavano percorrendo un sentiero esposto in cresta, a poca distanza da un bivacco. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di pomeriggio. I soccorritori hanno impiegato circa 2 ore a trovare la donna, che però era già morta. Il fratello è stato riportato a valle in stato di shock. (continua dopo la foto)

Sotto shock il fratello

I soccorritori, con qualche difficoltà, hanno così provveduto a recuperare la salma e trasferire il feretro all’ospedale Manzoni di Lecco. Il fratello che era con lei, sotto shock, è stato invece riaccompagnato a valle. Francesca Rossi risiedeva a Milano ed era originaria della Valtellina. Oltre al fratello, Lascia un marito e due bambini piccoli.

Sempre ieri pomeriggio, proprio alla stessa ora, il Soccorso alpino è intervenuto per prestare assistenza a un’altra escursionista sui monti lecchesi: una 22enne era infatti scivolata ai Piani Resinelli, ma per fortuna le sue condizioni si sono poi rivelate non gravi.

