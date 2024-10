Fratello e sorella muoiono nel giro di pochi mesi: cosa gli è successo

Un fratello e una sorella sono morti uno dopo l’altro, nell’arco di pochi mesi. Lui se n’è andato nella serata di venerdì, 11 ottobre 2024. Solo sei mesi fa, i genitori di Arsiero hanno dovuto affrontare un altro lutto, quello dell’altra figlia di qualche anni più giovane. I due fratelli avevano famiglia e figli e hanno lasciato un grande vuoto in chi li conosceva. Ma cos’è successo? (Continua dopo le foto)

La morte di Arsiero

La tragedia si è verificata a Villa San Giovanni in Tuscia, in provincia di Viterbo. Stando a quanto ricostruito, nella serata di venerdì, Arsiero avrebbe cenato a casa con la famiglia. Successivamente, si sarebbe recato al bar del paese in compagnia di un gruppo di amici. Intorno alle 23:30 poi, il malore nel locale. L'uomo, che stava seduto al tavolo del bar, è piombato a terra. I presenti hanno lanciato subito l'allarme e, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, hanno tentato di soccorrerlo. Vano l'intervento del personale sanitario: per Arsiero non c'è stato nulla da fare se non dichiararne il decesso. La salma, portata all'ospedale di Belcolle a Viterbo, è poi stata restituita alla famiglia per i funerali.

Il cordoglio per la morte di Arsiero

Arsiero è morto all’età di 42 anni: era poliziotto del commissariato di Civitavecchia. “Il paese questa mattina si è svegliato sconvolto dalla terribile notizia della prematura scomparsa del giovane concittadino Arsiero Fabbri. Evento che lascia l’intera cittadinanza senza fiato per la sua drammaticità. Esprimiamo a nome dell’intero paese vicinanza alla famiglia del caro Arsiero”, si legge in una nota del Comune di Villa San Giovanni in Tuscia. Arsiero lascia la moglie e la figlia. Solo sei mesi prima, tra il 5 e il 6 aprile, era deceduta sua sorella Lucia. Cosa le era successo?

