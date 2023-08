Francesca Fagnani e Stefano De Martino, la notizia bomba dopo la crisi con Belen – La relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra ormai giunta al capolinea. Ad ufficializzare la rottura tra i due qualche giorno fa il settimanale «Chi» pubblicando le prime foto della showgirl argentina in compagnia di un uomo: Elio Lorenzoni. Da allora le indiscrezioni sui due si sono rincorse: chi ha tradito chi per primo? Cosa ha segnato la fine della storia? A gettare benzina sul fuoco anche Fabrizio Corona, che ha parlato addirittura di una nuova fiamma del conduttore. Ma c’è di più, ad interessarsi alle vicenda De Martino – Rodriguez anche Francesca Fagnani, la popolare conduttrice di «Belve» su Rai 2. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Fabrizio Corona choc: “Stefano De Martino ha tradito Belen”

Leggi anche: Stefano De Martino, chi è la sua nuova fiamma: lo scoop di Fabrizio Corona

Francesca Fagnani e Stefano De Martino, la notizia bomba dopo la crisi con Belen

“Non è come avete letto in giro. La realtà è che Belen e Stefano si sono lasciati sei mesi fa. Lui adesso è concentrato sul lavoro. Lei mi ha anche fatto delle confessioni, perché come sapete siamo amici”, ha scritto Fabrizio Corona sul suo canale Telegram. Secondo l’imprenditore, il conduttore avrebbe intrapreso una nuova relazione con una famosa influencer e attrice, in precedenza compagna di Fred De Palma e Giacomo Giorgio. “Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso”, aveva spiegato Corona. Un rumor che però non è stato né confermato né smentito. Chi vuol “far palare” a tutti i costi De Martino pare sia Francesca Fagnani. Il conduttore, sarà, infatti il primo ospite della nuova scoppiettante stagione de «Belve». (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Stefano De Martino, il dettaglio non sfugge ai più attenti: l’ultimo smacco a Belen

Leggi anche: Stefano De Martino in un nuovo programma: dove lo rivedremo

Stefano De Martino ospite da Francesca Fagnani a “Belve”

A riportare l’esclusiva su «Belve» è Libero: “A rivelarlo è stata la stessa Fagnani”, si legge sul sito che sottolinea l’entusiasmo del pubblico per la notizia. Non mancheranno domande pungenti da parte della conduttrice: “Alcune di queste verteranno anche sul matrimonio naufragato tra lui e la modella argentina”, scrive «Libero», che allude anche al presunto flirt con Alessia Marcuzzi, raccontata come possibile causa dell’allontanamento da Belen. De Martino avrebbe accettato di buon grado, chi invece ha detto no alla Fagnani è stata la Marcuzzi. (continua a leggere dopo le foto)

Alessia Marcuzzi ha rifiutato l’invito della giornalista

Alessia Marcuzzi non si sottoporrà alle domande di Francesca Fagnani. “Pipol” a tal proposito scrive: “Marcuzzi ha rifiutato in modo netto l’invito di Francesca pur essendo entrambe sullo stesso canale”. La conduttrice di “Boomerissima” a proposito degli ultimi rumors con Stefano De Martino non ha mai detto nulla: “Il gossip mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi”.