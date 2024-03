Flixbus, nuova strage in autostrada: pullman si ribalta – Ancora sangue sull’asfalto, tragedia in autostrada. Coinvolto nell’impatto un pullman Flixbus. Purtroppo ci sarebbero delle vittime, il primo bilancio giunto in redazione è drammatico. (continua a leggere dopo le foto)

Ancora un grave incidente per un pullman Flixbus. In Germania, sull’autostrada A9 vicino Lipsia, un mezzo della compagnia low cost Flixbus si è ribaltato. Per il momento di parla di almeno 5 morti, ma si tratta di un dato del tutto provvisorio. Diverse le persone gravemente ferite, come riportato dalla Bild. (continua a leggere dopo le foto)

Auf der A9 bei Leipzig ist ein Reisebus aus #Berlin verunglückt. Der Unfall passierte zwischen Wiedemar und Schkeuditzer Kreuz. Die Autobahn ist in beide Richtungen voll gesperrt. Es gibt mehrere Tote und Verletzte. Regelmäßige Updates findet ihr hier https://t.co/8vt9SAr5pF pic.twitter.com/eBSP3eMJOW — rbb|24 (@rbb24) March 27, 2024

Incidente in Germania, pullman Flixbus si ribalta: ci sono vittime

Incidente in Germania, sull’autostrada A9 vicino Lipsia. Il pullman, secondo quanto riferito dai principali media, era in viaggio per Monaco quando è uscito di strada per ragioni non chiare. Purtroppo il veicolo si è ribaltato su sé stesso. Ed è stato proprio questo a non lasciare scampo a chi era a bordo.

