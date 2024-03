Tragico incidente in moto, Gianmarco muore a soli 26 anni

Varie. Tragico incidente in moto, un giovane ragazzo di 26 anni è morto. Gianmarco è deceduto nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale. Scopriamo insieme maggiori dettagli su questa terribile tragedia. (Continua a leggere dopo la foto)

Tragico incidente in moto a Colleferro

Tragico incidente in moto. Ieri, domenica 24 marzo 2024, intorno alle 21:30, un giovane ragazzo di 26 anni ha perso la vita in seguito ad un terribile scontro con un’autovettura. Gianmarco Navarra è deceduto dopo che la sua moto si è scontrato contro una macchina in via Carpinetana sud, a Colleferro. La vittima, in sella alla sua moto, avrebbe tamponato l’auto guidata da un giovane ventenne. (Continua a leggere dopo la foto)

La ricostruzione del tragico scontro

L’incidente, secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti per i rilievi sul luogo, sembra essere avvenuto quando la motocicletta guidata da Gianmarco ha tamponato l’automobile. Questo sarebbe accaduto dopo che la moto aveva sorpassato un altro veicolo, e l’auto si stava inserendo sulla strada provenendo dall’uscita di un cancello di una residenza privata. Purtroppo, per il giovane di 26 anni coinvolto nell’incidente non c’è stato nulla da fare. Gianmarco è deceduto immediatamente dopo essere stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Colleferro.