La Fiorentina ha comunicato ufficialmente di aver rinnovato il contratto a Nico Gonzalez: prolungamento fino al 2028. Joe Barone dichiara: “Una grande notizia per tutti i tifosi della Fiorentina, Nico farà ancora a lungo parte della nostra famiglia”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Nico Gonzalez in azione durante Fiorentina-Rapid Vienna. (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Il matrimonio tra Nico Gonzalez e la Fiorentina proseguirà ancora a lungo. Il club gigliato ha infatti comunicato ufficialmente il rinnovo dell’attaccante argentino fino al 2028. Prolungato di due anni dunque l’accordo, che sarebbe scaduto nel 2026. Questo il comunicato:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nicolas Gonzalez ha rinnovato il contratto che lo lega alla Società viola fino al 30/06/2028. Il numero dieci viola ha disputato, con la maglia della Fiorentina, 88 gare tra Serie A, Coppa Italia e Uefa Conference League mettendo a segno 26 reti e con la Nazionale Argentina ha collezionato 26 presenze e segnato 5 gol”.

L’orgoglio di Nico Gonzalez

Questa è la terza annata in viola per l’ex Stoccarda, che in questo avvio di stagione ha collezionato ben quattro reti tra campionato e Conference League. Intervistato dai canali telematici della Fiorentina, Gonzalez ha espresso tutta la felicità e l’orgoglio per il rinnovo firmato: “Qui sono felice sin dal primo giorno in cui sono arrivato”.

Una soddisfazione bilaterale, testimoniata dalle parole del direttore generale Joe Barone: “Siamo super felici per Nico, per tutta la Fiorentina e soprattutto per la tifoseria. Abbiamo firmato un lungo accordo, ne parlavamo da tempo e siamo tutti davvero contenti. Nico fa parte del futuro della famiglia viola”.

