Real Madrid: nuovo infortunio per Arda Guler

Nuovo infortunio per Arga Guler. Il gioiellino del Real Madrid è costretto a fermarsi ancora a causa di una lesione al muscolo retto femorale. Altre tre settimane di stop per l’ex Fenerbahce. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

IZMIR, TURKEY – JUNE 11: Arda Guler of Fenerbahce during the Ziraat Turkish Cup Final Match between Fenerbahce and Basaksehir at Göztepe Gürsel Aksel Stadium on June 11, 2023 in Izmir, Turkey. (Photo by Seskim Photo/MB Media/Getty Images)

Non c’è pace per Arda Guler. Il gioellino del Real Madrid è incappato in un altro infortunio dopo il problema al menisco capitato durante la preparazione estiva. Il conto è abbastanza salato anche questa volta: lesione al muscolo retto femorale e 3 settimane di stop. Questo il comunicato del club:

“Dopo gli esami effettuati dal servizio medico del Real Madrid sul nostro giocatore Arda Güler, gli è stata diagnosticata una lesione al muscolo retto femorale sinistro. I suoi progressi saranno monitorati”.

Debutto ufficiale con i blancos rimandato ulteriormente per l’ex Fenerbahce. Arrivato nella capitale spagnola durante la sessione estiva di calciomercato per 20 milioni di euro più 10 di bonus, Guler è finito subito in infermeria a causa di un infortunio al menisco che lo ha costretto all’operazione a metà agosto.

Il suo recupero era praticamente ultimato e Ancelotti avrebbe potuto finalmente contare sul talento del suo baby talento, ma è clamorosamente arrivata la nuova sfortuna. Il 18enne turco – ricordiamo – in estate è stato corteggiato da diversi top club europei, tra cui il Milan.